⚡️ Руслан Якубов назначен председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Указ подписал Глава РК Сергей Аксёнов.
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⚡️ Руслан Якубов назначен председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Указ подписал Глава РК Сергей Аксёнов.