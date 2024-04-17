Эксперт Эпископос: провал санкций против РФ вскрыл проблемы внешней политики США AlexCoderЭксперт Эпископос: провал санкций против РФ вскрыл проблемы внешней политики США AlexCoder Аналитики бьют тревогу Уже очевидный для всех катастрофический провал жесткой санкционной политики в отношении России продемонстрировал, как сильно Соединенные Штаты Америки ошиблись, выстраивая систему антироссийских действий.