Председатель Следственного комитета запросил доклад о ходе проверки об оказании небезопасных услуг, повлекших падение ребенка из кабины подъемника в Кемеровской области - Кузбассе

В СМИ и социальных медиа сообщалось, что в поселке Шерегеш при подъеме на вершину горы ввиду преждевременного открытия защитной рамы несовершеннолетний выпал из кресла подъемника и скатился вниз по склону.
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