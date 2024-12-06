Российский корабль открыл огонь по вертолёту Бундесвера, если Бербок не соврала

Олег Стародубцев Об этом пишет Welt, ссылаясь на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок на полях саммита НАТО в Брюсселе.
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