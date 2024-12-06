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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Российский корабль открыл огонь по вертолёту Бундесвера, если Бербок не соврала

Российский корабль открыл огонь по вертолёту Бундесвера, если Бербок не соврала

Олег Стародубцев Об этом пишет Welt, ссылаясь на слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок на полях саммита НАТО в Брюсселе.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Барбекью обосралась от страха.🤣🤣🤣🤣
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15 час.
ВР
Вова Рябов
Хватит разговоров
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12 час.
Владимир Алтайцев
Если вертолёт пересёк  границу  РФ, то  пусть радуются, что  не  боеприпасами  шарахнули по нему.
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8 час.

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