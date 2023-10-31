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Пронедра

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Борьба с махинациями: получить гражданство через фиктивный брак будет затруднительно

Борьба с махинациями: получить гражданство через фиктивный брак будет затруднительно

Борьба с махинациями: получить гражданство через фиктивный брак будет затруднительно Евгения КомароваВопрос фиктивных браков, заключаемых, чтобы получить гражданство, в последнее время сильно беспокоит российское правительство.

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