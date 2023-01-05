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Путин отдал приказ о перемирии с 6 до 7 января

Путин отдал приказ о перемирии с 6 до 7 января

 Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

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