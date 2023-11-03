The Day Before вновь стала самой желанной игрой в Steam, обогнав Hades 2 и Hollow Knight: Silksong The ...

The Day Before вновь стала самой желанной игрой в Steam, обогнав Hades 2 и Hollow Knight: SilksongThe Day Before – ММО о выживании – вновь возглавила список самых ожидаемых игр в Steam, обогнав Hades 2 и Hollow Knight: Silksong буквально через несколько дней после объявления даты раннего доступа.
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