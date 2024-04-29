Страна и люди
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Страна и люди

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Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

На Украине пересмотрели принципы соблюдения Европейской конвенции по правам человека. Это следует из документа, который был размещен на сайте Совета Европы, пишет RT .

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