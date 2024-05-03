«Военная хроника»: ВС РФ начали уничтожение суперопорника ВСУ в Часовом Яре

ВС России начали ликвидацию «суперопорника» ВС Украины на западном берегу канала Северский Донец. По информации «Военной хроники», военные подразделения России продвигаются к югу от жилого района Часова Яра.
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