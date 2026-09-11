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Газета.ру

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В Китае свинью, которая провела 36 дней под завалами свинарника, нашли живой

В Китае свинью, которая провела 36 дней под завалами свинарника, нашли живой

В китайской провинции Шэньси домашняя свинья 36 дней провела под завалами после оползня и выжила, пишет Sohu.

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