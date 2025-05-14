Расследование завершено: в Приморье осудят банду подростков, избивавших людей

В Приморском крае осудят пятерых подростков, избивших двух мужчин возле кафе в Находке. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних и теперь им грозит уголовная ответственность, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.