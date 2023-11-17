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Военное обозрение

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Российский военкор: Альтернативой позиционной войне может быть только крупный прорыв обороны противника

Российский военкор: Альтернативой позиционной войне может быть только крупный прорыв обороны противника

Бои на линии боевого соприкосновения перешли на тактический уровень, обе армии, и российская, и украинская, не способны перевести боевые действия в оперативный масштаб.

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Комментарии
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Samarium
В истории известны война столетняя... война тридцатилетняя....Сколько  интересно, будет по продолжительности эта СВО ???
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