Капитан Зорченко: лодку в море не могли найти из-за низкой активности рыбаков

Капитан российского фрегата "Паллада" Николай Зорченко рассказал агентству РИА Новости, что лодку с жителем Бурятии, которая два месяца дрейфовала в Охотском море, не могли найти так долго из-за низкой рыболовной активности в это время года.
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