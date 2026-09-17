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Царьград

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Актер Армен Бежанян попал в ДТП и чудом выжил в Пермском крае

Актер Армен Бежанян попал в ДТП и чудом выжил в Пермском крае

Армен Бежанян, актер из сериала "Реальные пацаны", попал в ДТП на трассе в Пермском крае. Его машина вылетела в кювет и сильно повреждена, однако сам актер не пострадал.

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