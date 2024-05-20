«Втянет в войну»: в США заговорили об опасном шаге Запада против России

Появление инструкторов из НАТО на территории Украины повлечет за собой военное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
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