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Русская весна

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«Втянет в войну»: в США заговорили об опасном шаге Запада против России

«Втянет в войну»: в США заговорили об опасном шаге Запада против России

Появление инструкторов из НАТО на территории Украины повлечет за собой военное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.

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