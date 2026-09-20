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Царьград

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Лариса Волкова рекомендовала дикий рис беременным и вегетарианцам

Лариса Волкова рекомендовала дикий рис беременным и вегетарианцам

Лариса Волкова рассказала о пользе дикого риса, выращиваемого в Миннесоте и Калифорнии. Он богат фолиевой кислотой и омега-3, рекомендуем беременным и вегетарианцам.

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