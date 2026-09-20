Лариса Волкова рекомендовала дикий рис беременным и вегетарианцам

Лариса Волкова рассказала о пользе дикого риса, выращиваемого в Миннесоте и Калифорнии. Он богат фолиевой кислотой и омега-3, рекомендуем беременным и вегетарианцам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Враг поменял такт...
- АМ Враг поменял такт...
- LD Не оплатил свет, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым