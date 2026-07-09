Губернатор Балицкий: ПВО отражают атаки БПЛА в Запорожье

В Запорожской области фиксируется высокая активность БПЛА противника. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что системы противовоздушной обороны находятся в полной боевой готовности для отражения воздушных атак и поддержания безопасности региона.
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