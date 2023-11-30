В Новосибирске стоимость проезда в метро хотят поднять до 35 рублей

Новый тариф может начать действовать в новосибирской подземке уже с 23 декабря.В Новосибирском метрополитене с 23 декабря планируют поднять стоимость проезда сразу на 5 рублей – одна поездка может стоить 35 рублей.
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