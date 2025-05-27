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Режим дня ребенка: особенности графика сна и питания

Режим дня ребенка: особенности графика сна и питания

Режим дня ребенка — это не просто расписание, а основа здоровья, развития и хорошего настроения. Как построить правильный график для грудничка, дошкольника или школьника? Разбираемся с экспертами, как создать расписание, которое подойдет всей семье.

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