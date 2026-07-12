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Кобель об 1:3 с Аргентиной: «Кажется несправедливым, что Швейцарии не дали дойти до серии пенальти. Мы выложились на полную и проявили стойкость»

Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель высказался о поражении от Аргентины (1:3) в дополнительное время матча 1/4 финала ЧМ-2026 .

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