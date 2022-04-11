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Малкин не забил в 5-м матче подряд. У него 2 броска, 4 минуты штрафа, «минус 1» за 17:42 против «Нэшвилла»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

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