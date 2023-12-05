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«Известия»: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%

«Известия»: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%

Российское правительство обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% от общей суммы кредитования, пишут «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.

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