«Известия»: первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 30%

Российское правительство обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% от общей суммы кредитования, пишут «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.
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