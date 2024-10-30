Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Для борьбы с незаконной усилят раздачу паспортов.Госдума приняла р...
  • Светлана Петрова
    где девушка без работы возьмет деньги на воспитание ребенка? 100 тысяч она потратит за короткий срок, а ребенок хочет...Женщинам, родивши...
  • Иван
    Сергей, А она ведь скупала золото по еще тогда дешевой цене, и все смеялись, зачем. За ней стоят: Совет Директоров (!...Миронов потребова...

Депутаты проголосовали за введение штрафов за неисполнение приказов Осипова

Депутаты проголосовали за введение штрафов за неисполнение приказов Осипова

Депутаты регионального Законодательного собрания во время пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введние штрафов за неисполнение решений губернатора, принятых на оперативном штабе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх