Депутаты проголосовали за введение штрафов за неисполнение приказов Осипова

Депутаты регионального Законодательного собрания во время пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий введние штрафов за неисполнение решений губернатора, принятых на оперативном штабе.
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