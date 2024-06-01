МЧС Карелии напомнило дачникам правила пользования мангалом

Спасатели провели профилактические беседы с дачниками Пудожского района Сотрудники МЧС Карелии посетили дачные участки в деревне Уржаково Пудожского района, которые граничат с лесным фондом, и провели профилактические беседы с владельцами участков.
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