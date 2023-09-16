Кадровый голод: «АвтоВАЗ» начал заманивать сотрудников из Узбекистана

Интересно откуда у нас безработица если полно вакансий и завозят азиатов ?

Наталья Сляднева

Наши мужчины воюют, погибают, становятся инвалидами, а этими замещают русское мужское население...Скоро на наших улицах русские мамы будут гулять с раскосыми младенцами. Что это, если не геноцид русских?