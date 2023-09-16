Узбекистан уже целыми группами отправляет рабочих в цеха «АвтоВАЗа». Об этом сообщило Агентство по внешней трудовой миграции республики.
Кадровый голод: «АвтоВАЗ» начал заманивать сотрудников из Узбекистана
Комментарии
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Александр Попов
СВОЛОЧИ, училища надо открывать - готовить молодёжь.
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8 час.
Александр Третьяк
Интересно откуда у нас безработица если полно вакансий и завозят азиатов ?
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7 час.
Наталья Сляднева
Наши мужчины воюют, погибают, становятся инвалидами, а этими замещают русское мужское население...Скоро на наших улицах русские мамы будут гулять с раскосыми младенцами. Что это, если не геноцид русских?
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3 час.
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