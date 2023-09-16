Медвежий угол

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Кадровый голод: «АвтоВАЗ» начал заманивать сотрудников из Узбекистана

Кадровый голод: «АвтоВАЗ» начал заманивать сотрудников из Узбекистана

Узбекистан уже целыми группами отправляет рабочих в цеха «АвтоВАЗа». Об этом сообщило Агентство по внешней трудовой миграции республики.

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Комментарии
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Александр Попов
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