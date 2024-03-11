В Госдуме согласовали новые размеры ущерба по экономическим преступлениям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект об индексации крупного и особо крупного размеров ущерба по ряду экономических составов преступлений.
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