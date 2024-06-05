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Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе

Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на карикатуры с его изображением в западной прессе.

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Комментарии
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Валерий Матускин
Они рисуют страшный образ Путина, чтобы он доказал обратное и тогда у них будут развязаны руки для военного решения на Украине без применения Россией ТЯО. Они таким же образом сделали из Горбачёва &quot;добренького медвежонка&quot;- помните &quot;империю зла&quot; президента Рейгана и как генсек опроверг это название СССР своей уступчивостью в развале Варшавского договора.
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