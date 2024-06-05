Путин отреагировал на свои карикатуры в западной прессе

Валерий Матускин

Они рисуют страшный образ Путина, чтобы он доказал обратное и тогда у них будут развязаны руки для военного решения на Украине без применения Россией ТЯО. Они таким же образом сделали из Горбачёва "добренького медвежонка"- помните "империю зла" президента Рейгана и как генсек опроверг это название СССР своей уступчивостью в развале Варшавского договора.