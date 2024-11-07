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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» идет первым в ЛК после 3 туров. «Фиорентина» – 8-я, «Бетис» – 18-й, «Астана» – 25-я, «Динамо» Минск – 34-е

Команда Энцо Марески разгромила «Ноа» (8:0) и с 9 очками лидирует в турнире. Столько же баллов набрали «Легия», «Ягеллония», «Рапид» Вена, «Витория Гимараэш» и «Хайденхайм».

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