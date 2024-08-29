Дурову с любовью от олигархов: Усманов может быть связан с Телеграм?

Основатель и генеральный директор мессенджера «Телеграм» Павел Дуров столкнулся с обвинениями и временными ограничениями на нахождение во Франции, что привлекло внимание к делу и вызвало множество вопросов о его возможной политической и экономической «подоплеке».
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