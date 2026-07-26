Партия осужденного Жаира Болсонару избрала его сына кандидатом в президенты

Бразильский политик правого толка Флавио Болсонару выдвинут кандидатом в президенты от своей Либеральной партии (ЛП) партии и на октябрьских выборах встретится с действующим лидером левого толка Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает 25 июля агентство dpa.