Расчет РСЗО "Град" поразил "опорник" и боевиков ВСУ на часовоярском направлении

Скриншот видео Расчет РСЗО "Град" армейского корпуса "Южной" группировки войск поразил опорный пункт и живую силу военнослужащих ВСУ и украинских националистов на часовоярском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии