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Пенсии вырастут: 38 млн русских пенсионеров получат доплату в феврале

Пенсии вырастут: 38 млн русских пенсионеров получат доплату в феврале

В феврале более 38 миллионов русских пенсионеров ожидают доплаты к пенсиям после доиндексации на 2,22%.

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