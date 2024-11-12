В Германии пригрозили РФ ультиматумом из-за ударов по Украине

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что в случае избрания на выборах он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов.