В Германии пригрозили РФ ультиматумом из-за ударов по Украине

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что в случае избрания на выборах он готов выдвинуть России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов.
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