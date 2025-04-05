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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз о возгораниях травы: «В ФИА пытались увлажнить ее, но им стоит рассмотреть другие способы»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз недоволен красными флагами из-за горящей травы на «Сузуке», которая несколько раз прерывала практики – из-за чего пилоты не смогли полностью проверить квалификационный темп в третьей тренировке.

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