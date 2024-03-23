«Вашингтон» выиграл 4 из 5 последних матчей. Клуб отстает от зоны плей-офф на 1 очко

Сегодня «Кэпиталс» обыграли «Каролину» (7:6 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Спенсера Карбери набрала 77 очков в 69 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 1 балл.