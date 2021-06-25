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EUR/USD. Система сдержек и противовесов

EUR/USD. Система сдержек и противовесов

Пара евро-доллар не смогла закрепиться выше отметки 1,1950, определив тем самым для себя границы ценового коридора, в рамках которого она оказалась после «голубиных» итогов июньского заседания ЕЦБ и «ястребиных» итогов июньского заседания ФРС.

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