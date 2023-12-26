Российские магазины обяжут продавать отечественную электронику

Магазины техники в России обяжут продавать российскую электронику. Минпромторг предложил ввести обязательный минимум отечественных товаров, который должен присутствовать на полках магазинов техники, передает "Коммерсантъ".
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