40-летняя Ирина Шейк опубликовала в инстаграме* серию новых фото. В частности, российская супермодель показала снимок, на котором демонстрирует фигуру в зеркале, закулисные кадры в белье с осветлёнными бровями, визит к дантисту, награду, полученную на 83-м Венецианском кинофестивале, и танцы на пилоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Владимир Познер, Константин и Софья Эрнст, Алексей Кудрин с женой среди гостей: появились новые фото с дня рождения Собчак
- "Царь-торт" и эстетика Дэвида Линча: Ксения Собчак отметила 45-летие со звёздными друзьями, мужем и сыном
- "Мы думали, он в тюрьму загремит". Светлана Бондарчук рассказала о "безумной" молодости старшего сына
Свежие комментарии
- Владимир Познер, ...
- Тимати купил экск...
- Принц Гарри вновь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым