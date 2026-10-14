40-летняя Ирина Шейк опубликовала в инстаграме* серию новых фото. В частности, российская супермодель показала снимок, на котором демонстрирует фигуру в зеркале, закулисные кадры в белье с осветлёнными бровями, визит к дантисту, награду, полученную на 83-м Венецианском кинофестивале, и танцы на пилоне.