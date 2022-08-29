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60 лет исследований: От прогноза землетрясений до строительства города на Луне

60 лет исследований: От прогноза землетрясений до строительства города на Луне

Свой 60-летний юбилей отмечает ведущий научный институт Камчатского края, единственный в стране и в мире — Институт вулканологии и сейсмологии.

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