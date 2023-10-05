"Это был кошмар": Виктория Бекхэм рассказала об измене мужа

4 октября на Netflix вышел документальный сериал, посвященный жизни Дэвида Бекхэма. В ленте также рассказывается о личной жизни футболиста и бывшей участницы группы Spice Girls Виктории Бекхэм, и вместе с тем проливается свет на неприятный инцидент, произошедший в первые годы брака знаменитой пары.
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