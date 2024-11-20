После ареста главного свердловского борца с коррупцией снесли павильон его семьи

Двухэтажный павильон под окнами мэрии Екатеринбурга, про снос которого URA.RU рассказывало 18 сентября, принадлежал семье арестованного экс-начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального ГУ МВД Андрея Дьякова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии