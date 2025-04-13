Юрист Кузнецов посоветовал не хранить в телефоне СМС с конфиденциальными данными

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов предостерег от хранения в телефоне сообщений с платежной информацией и коммерческой тайной.
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