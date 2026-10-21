© Natali Kuzina/Shutterstock/FOTODOMЕсли кошка резко перестала наступать на заднюю лапу, это может говорить об оторванном тромбе, рассказала «Газете.
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