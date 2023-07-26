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Популярный магазин вывесил табличку, что с туристов будет взиматься плата за отсутствие покупок

Популярный магазин вывесил табличку, что с туристов будет взиматься плата за отсутствие покупок Популярный магазин в Барселоне вывесил табличку, предупреждающую туристов о том, что с них будет взиматься плата, если они уйдут, ничего не купив.

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