Детский хор при Центре ´Покрова´ стал победителем - обладателем I места международного конкурса ´Рождественские песни и коляд...

Детский хор при Центре ´Покрова´ стал победителем - обладателем I места международного конкурса ´Рождественские песни и колядки - 2024´Поздравляем победителей! Детский хор при Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ под руководством регента Ольги Александровны Шуриной стал победителем - обладателем I места международного конкурса ´Р .