Полянский раскритиковал поведение зампостпреда США при ООН

Позиции России и США снова разошлись. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что зампостпред США при ООН Роберт Вуд распространяет дезинформацию, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.
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