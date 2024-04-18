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Полянский раскритиковал поведение зампостпреда США при ООН

Полянский раскритиковал поведение зампостпреда США при ООН

Позиции России и США снова разошлись. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что зампостпред США при ООН Роберт Вуд распространяет дезинформацию, передает корреспондент ДОФы со ссылкой на RT.

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