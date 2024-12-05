Рогов: российская армия выбила ВСУ из посёлка Старые Терны в ДНР

В этом населённом пункте украинская армия оборудовала множество подземных лазов и ходов Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российская армия выбила украинских военнослужащих из посёлка Старые Терны в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.