Рогов: российская армия выбила ВСУ из посёлка Старые Терны в ДНР

В этом населённом пункте украинская армия оборудовала множество подземных лазов и ходов Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российская армия выбила украинских военнослужащих из посёлка Старые Терны в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии