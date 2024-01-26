РИАН: В России не стали скрывать создание самого быстрого на СВО дрона-конвертоплана

БПЛА "Ловкий" способен летать со скоростью до 200 км в час.Беспилотный летательный аппарат «Ловкий» от московского разработчика – компании "Хардберри-РусФактор" стал аппаратом, который способен летать со скоростью, превышающей скорость любой другой такой техники в зоне СВО.