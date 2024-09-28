Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Очаровательная миниатюрная вышивка от Ольги Жаровой

Очаровательная миниатюрная вышивка от Ольги Жаровой

Очаровательная, изящная, сделанная с душой и любовью… Все эти слова можно сказать о вышивке Ольги Жаровой.

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Комментарии
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grunbik06mailru
Очень красиво и трогательно.)) Моя мама тоже любила вышивать. В её юности после войны у многих ничего не было , и вот её отец достал целый рулон белого ситца. И нашили из него занавески, скатерти и наволочки. Мама всё вышила : расцвели на скатерти цветы, на занавесках запорхали бабочки и невиданные цветы, а на подушках -весёлые гномики. Мамы уже нет, а её скатерть бережно храним.
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18 час.
Ирина Черных
Восхитительно!
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17 час.
алекс кузь
В сбере попросили на проект 300 млн руб . , что составляет 30 % от капиталоемкости проекта. Они не готовы ктворчеству масс. Имя для детёныша панды, самокаты и курьеры - это предел горизонтов экономики для граждан РФ.
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15 час.

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