Очаровательная миниатюрная вышивка от Ольги Жаровой

grunbik06mailru

Очень красиво и трогательно.)) Моя мама тоже любила вышивать. В её юности после войны у многих ничего не было , и вот её отец достал целый рулон белого ситца. И нашили из него занавески, скатерти и наволочки. Мама всё вышила : расцвели на скатерти цветы, на занавесках запорхали бабочки и невиданные цветы, а на подушках -весёлые гномики. Мамы уже нет, а её скатерть бережно храним.