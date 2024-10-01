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Калужская спортсменка выиграла золото в чемпионате Балканских стран по гиревому спорту

Калужская спортсменка выиграла золото в чемпионате Балканских стран по гиревому спорту

Калужская спортсменка выиграла золото в чемпионате Балканских стран по гиревому спорту. Об этом сегодня, 1 октября, рассказали в В международных соревнованиях по гиревому спорту в Белграде (Сербия) приняли участие более 100 спортсменов из 10 стран.

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