Калужская спортсменка выиграла золото в чемпионате Балканских стран по гиревому спорту. Об этом сегодня, 1 октября, рассказали в В международных соревнованиях по гиревому спорту в Белграде (Сербия) приняли участие более 100 спортсменов из 10 стран.